搶救觀光業 政院拍板3百億優惠貸款

我要評比

陸客來台人數驟降，觀光產業喊苦。行政院長林全今天同意交通部提出4大因應策略，包括提供觀光產業新台幣300億元優惠貸款，但也指示要朝開發多元客源等3方向進行檢討。

行政院下午召開陸客減少之衝擊與因應會議，林全主持，相關部會參加。

行政院發言人童振源會後轉述，交通部首先分析陸客減少影響的狀況，包括旅行業、旅宿業、購物商店、遊覽車業、導遊人員、租賃車及計程車、民宿及商店。評估受影響較大的縣市包括嘉義縣市、花蓮縣、桃園市、高雄市、台東縣、新北市。

交通部提出4大因應策略，包括開拓多元市場、擴大國內旅遊、創新產品穩固陸客市場，以及協助陸客產業紓困及轉型。

開拓多元市場作法包括開拓新興市場客源、增加成熟市場來客數及重遊率、扎根歐美市場。擴大國內旅遊措施是針對受衝擊嚴重的旅遊業、縣市加強推動國內旅遊。在創新產品穩固陸客方面，要落實產業自律、強化安全措施，推動行銷多元創新的旅遊產品、爭取自由行陸客。

協助陸客產業紓困及轉型的作法，包括開發多元旅遊產品、輔導旅宿業接待多元客源、協助遊覽車司機轉業、輔導陸團購物商店轉營免稅店，或其他國際或國內旅客購物市場、協助導遊轉成國旅或其他語系導遊。

此外，提供產業紓困作法包括觀光產業300億元優惠貸款、觀光產業稅捐減免措施、失業勞工就業協助措施及相關產業貸款展延。

童振源表示，林全聽完後大致同意交通部所提的4大因應策略，但希望更強化3方面的作法。首先，開拓多元客源方面，要提出具體的獎勵金措施，鼓勵國外組團社招引觀光客到台灣旅遊，以發揮招引多元觀光客的績效。

林全指示，擴大國內旅遊部分，應該明確用來支持受影響的地區、商店。他要求各部會擬定具體措施，鼓勵公務員集體旅遊、學校擴大辦理校外旅行、補助村里、社團旅遊，但是資源要用到受陸客明顯影響的業者與地區，進行旅遊與消費，以支持業者度過難關及順利轉型。

結構性轉型部分，林全指示，危機就是轉機，協助國內觀光產業轉型為優質安全的旅遊服務、區域性深度旅遊行程，同時轉型為多元的國外旅客市場，才能建構永續的觀光產業發展。

童振源表示，林全最後指示政務委員張景森依據這3項指示督導相關部會詳實規劃、確實執行。1050908

(中央社)