劉以豪獲首爾電視劇大賞亞洲明星獎
韓流明星宋仲基與申敏兒出席今晚在首爾KBS電視台舉行的2016首爾電視劇大賞頒獎典禮，台灣演員劉以豪和香港演員黃秋生榮獲亞洲明星獎。
台灣小生劉以豪榮獲亞洲明星獎後向中央社記者表示，「我非常開心能夠得到這個獎，實在感謝韓國及各地的粉絲們、韓國主辦單位給我這個機會，我會更加努力透過好作品，儘快再與大家見面。」
中華民國駐韓國副代表陳龍錦也向劉以豪申賀。
另外，首爾電視劇大賞（Seoul International Drama Awards）主辦單位指出，做為引領韓劇潮流的演員，宋仲基與申敏兒將成為南韓演員的代表，為本屆頒獎典禮增添光彩。
宋仲基因電視劇「太陽的後裔」在海內外獲得超高人氣；申敏兒在電視劇「Oh My Venus」中的表現也是備受好評，兩人今天分別榮獲首爾電視劇大賞韓流最優秀影帝和影后殊榮， 可謂實至名歸。
宋仲基自韓國文化體育觀光部長官趙允璇和黃秋生手中，接下韓流最優秀影帝獎牌和鮮花。
首爾電視劇大賞評獎今年共有51個國家的265部電視劇參與展出。1050908
(中央社)
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