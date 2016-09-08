ENERGY解散 張書偉熬7年終受金鐘肯定

張書偉突破以往表現，終於備受金鐘評審青睞。（客台提供）

朱芷瑩以去年影后之姿連莊入圍。（客台提供）

單承矩在劇中飾演資深刑警。（客台提供）

電視金鐘獎8日公佈入圍名單，客家電視總共入圍20項獎項，其中，探討新聞專業與人性衝突的迷你劇集《黑盒子》，一舉囊括六項大獎，包括節目獎、導演獎、男主角獎、女主角獎、男配角獎、編劇獎；而改編自法醫楊日松真實案件的戲劇節目《落日》，則入圍戲劇節目獎、導演獎、男主角獎、編劇獎。

去年以客家電視《新丁花開》奪下金鐘影后的朱芷瑩，今年再度以迷你劇集《黑盒子》入圍女主角獎，她表示連續兩年都被提名真的很開心，希望《黑盒子》的夥伴好友們都能拿下獎項。從偶像團體ENERGY出道的張書偉，在2009年團體解散後轉戰戲劇演出，苦熬多年後終於以《黑盒子》新聞製作人一角入圍迷你劇集男主角獎，一聽到入圍消息表示，需要一點時間冷靜，現在完全無法思考！

舞台劇導演出身，大多參與舞台劇演出的單承矩，第一次參與客語連續劇演出就以《落日》就入圍戲劇節目男主角獎。他表示當初只看了三頁劇本就決定演出，完全沒想到自己不會客語，還是開拍前兩週才開始苦讀。

而以《谷風少年》入圍男配角獎的吳政迪則感動到掉眼淚，直說這次入圍比上次拿金鐘影帝還開心，很久沒有因為難過或感動而掉淚了。

曾以《魯冰花》拿下第42屆戲劇節目女配角獎的黃湘婷，當年只是12歲的國小生，這次首度轉戰主持節目，便以《客家熱點子》入圍綜合節目主持人獎。聽聞入圍消息的她直說好不真實，但能透過節目與國外藝術家一起認識台灣這塊土地，是件很美好的事情。

而在520總統就職典禮令人驚豔的客家妹–陳明珠，則以行腳節目《客庄好味道》，入圍主持人獎，獲知好消息的陳明珠腦筋一片空白，開心表示等了五年終於等到入圍了！

(中時)