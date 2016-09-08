經期忌吃水果？ 中醫：錯誤迷思

我要評比

劉小姐經期來選對水果吃，反而讓冒痘、腹脹、情緒不穩等狀況改善。(洪凱音攝)

很多人認為水果偏涼，經期最好不要吃，以免經血不順；台北市立聯合醫院中醫師劉佳祐表示，大部份水果在女性經期間仍能食用，只要認清性味、挑選功效、對症果療，也就是吃適合自己體質的水果，不但能緩解經期不適，還能均衡補充營養。

31歲的上班族黃小姐，每當月經來時，臉部常會出現下巴乾燥、長滿粉刺等情形，情緒易怒，夢多且睡不好，經劉佳祐診斷後為混合性體質；劉佳祐建議，每日午、晚各食用一顆奇異果，綠奇異果屬酸涼、黃金奇異果屬甘溫屬性，輪流食用可分別讓冒痘、腹脹、腸胃不適等症狀獲得明顯改善。

(中時)