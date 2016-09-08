吳敦義、洪秀柱姐參加南區建研會長交接
中華民國工商建設研究會第26、27屆南區聯誼會會長交接在高雄市漢神巨蛋舉行，國民黨主席洪秀柱與被視為黨主席熱門人選的前副總統吳敦義皆出席，吳敦義致詞說建研會的緣起，還特別強調「建研會是國民黨重要資產」，為國民黨固守藍營在企業界堡壘的意味濃厚。
吳、洪2人先後到場，即受會員熱情包圍合影，直到典禮開始前，握手寒喧未多交談；入席後，2人分坐在新會長周宛儒兩側，新任總會長洪堯昆則與吳比肩而坐。
先致詞的洪秀柱說，是第一次參加會長交接。緊接著吳敦義致詞說，建研會是國民黨廿多年前創辦的社團，目的是讓大中小型企業菁英能夠提供建言，如今，會員在各領域都有成就，能組成工商名人錄。
吳敦義還說，建研會是國民黨重要資產，讓讓年輕人有目標有前途有活力一步一腳印向上攀登，從中小企業成長壯大成大企業甚至跨足國際，如鴻海與台積電一般。
吳敦義一席話點出工商建設研究會與國民黨的淵源，但蔡英文當選總統後，時任副理事長、台中福壽實業董事長洪堯昆曾隨蔡出訪中美洲，令國民黨心生警覺，憂心被綠營拔樁。
今年8月洪當選理事長，洪秀柱、吳敦義同時出席，為國民黨企業界固樁意味濃厚，早與南區會員熟識的吳敦義致詞後，與好友們寒喧後離去。洪秀柱則是陪著周宛儒逐桌敬酒問候，最後才離去。
工商建研會是故總統蔣經國指示下，於1987年成立，被視為親藍工商企業團體，現有會員的產值規模驚人，科技、金融等台灣前十大產業的業者不少人都是會員。
(中時)
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