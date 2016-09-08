毛澤東最後生日靈異事件

今年9月9日為毛澤東逝世40周年。（圖取自大陸網站）

1976年9月9日零時10分，在急救無效後，毛澤東過世。據毛身旁工作人員透露，毛生前過最後一個生日時，老天就示警了。

毛澤東1893年12月26日（清光緒十九年農曆十一月十九）生於湖南湘潭縣韶山。大陸官媒報導，毛澤東步入老年以後，開始注意起自己的生日，但從不接受別人的宴請。他有時在12月26日這一天，邀請一些人聚一聚。

毛澤東的生日，時過時不過，過法各不同，一切由他自己決定。他不主張做壽，但每逢這天，身邊工作人員總是要提醒他一下，擀碗長壽麵條給他吃。在最後一個生日，原本象徵長壽的麵條卻無故全部斷裂。

1975年12月26日，毛澤東82歲生日，也是他最後一個生日。這天，毛澤東特地請來了以前在自己身邊工作過的幾位人員。

這次生日，毛澤東的餐桌上也很簡單，只是比平時多了幾樣菜。負責毛澤東生活事務的吳連登安排麵點師傅田樹濱做長壽麵。

毛澤東生日的長壽麵，每次都是他擀的。田樹濱到毛澤東的廚房擀麵條。沒多久，毛澤東說要吃飯。

田樹濱把麵條下入沸滾的鍋裡，但意想不到的事情發生了：麵條全碎了，一節一節的，沒有一根是完整的！這一幕驚呆了毛澤東廚房的龐師傅、于師傅和吳連登。

田樹濱流著淚說：不得了了！從來沒有這樣的事，我這輩子從來沒有做過這樣的麵條。吳連登強烈地感受到廚房裡濃厚的傷感和驚慌氣氛。

毛澤東吃飯的時間短，菜又不多，只等著吃壽麵。再擀麵條一定來不及了，吳連登當即決定：煮掛麵（乾麵條）！

幾十年後吳連登說：主席臨終也不知道這件事，他哪裡知道這最後一碗長壽麵不是手擀麵，而是掛麵。

另一廣為流傳的故事是毛澤東逝世前的唐山大地震。1976年7月28日凌晨3時42分，河北省唐山市大地震，連北京都有感。據說，這一山崩地裂的地震是生肖屬蛇的毛澤東準備歸天。

(中時電子報)