影視扎根 校園巡迴映演列車首站前進大甲國中
為讓年輕學子更深入瞭解影視產業，台中市政府新聞局舉辦「影視扎根-校園巡迴映演列車」，第一站今日前進大甲區大甲國中，放映《阿罩霧風雲II：落子》，並邀請電影導演許明淳舉行映後座談，與學生分享電影拍攝心得，希望將影像教育帶入校園。
新聞局表示，《阿罩霧風雲II：落子》由李崗監製、許明淳執導，講述台灣五大家族之一的霧峰林家在經歷過清朝、日本、中華民國各種不同統治期時，分別遇到什麼樣的挑戰，藉由霧峰林家家族的故事帶出台灣近代的歷史發展。
該片的主場景在台中重要文化資產霧峰宮保第園區拍攝，部分台中特色建築如景薰樓、台中公園湖心亭等也在片中出現，希望讓學生從電影中了解台中在地的歷史故事，同時從小培養電影賞析能力。
新聞局今年成立財團法人影視發展基金會，將一起舉辦各項影展，如女性影展、台灣國際紀錄片影展等，還有即將到來的第二屆台中國際動畫影展，為學生們帶來更多元影視相關活動。
新聞局也將成立中台灣影視基地及中台灣電影中心，並將在文化部支持下持續發展ACG(動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games)產業，希望進一步帶動影視產業發展。
「影視扎根 校園巡迴映演列車」從今年9月至11月，將至台中25所高中職與國中小放映19部優質電影，包含劇情片、紀錄片、動畫片等，更多相關活動訊息請至官方粉絲專頁查詢。
(中時)
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