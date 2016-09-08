林全救觀光 吳敦義評：不能完全取代境外旅客

我要評比

國民黨主席洪秀柱（左二起）、前總統吳敦義、建研會總會長洪堯昆出席南區會長交接。（李義攝）

觀光產業界大遊行在即，林全內閣端出包括鼓勵國民旅遊卡等措施，能否救起國內觀光產業？曾任閣揆的前副總統吳敦義認為，國民旅遊卡的能量有限，畢竟不能完全取代「境外旅客」，認為唯有美景美食再加美德，才能把台灣的觀光產業再推向高峰。

吳敦義8日南下高雄市參加工商建研會南區會長接交活動後，接受媒體訪問，以曾任閣揆的經驗，林全內閣救觀光的菜單開得如何？

他說，觀光產業必須要把各種建設做到更充實，包括過去大家誇獎「台灣最美的風景是人」，這種條件一定要做到更充實，也就是一定要有友善的環境。

包括日、韓、美國、東南亞及大陸都是重點之一，一定要和平穩定發展的兩岸關係，友善的國際關係，唯有台灣的美景美食再加上美德，才能把觀光事業推到高峰。

至於國民旅遊卡能發揮多少功效？吳敦義說，畢竟不能完全取代境外旅客來台的經濟效益，境外旅客所能達到的購物與居住的各種旅遊支出會大於國民旅遊卡。

(中時)