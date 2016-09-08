西武羅德交手 郭俊麟陳冠宇同場登板

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日本職棒西武和羅德今天交手，西武由郭俊麟先發，羅德的陳冠宇則中繼，西武終場2比8輸球，郭俊麟2.1局掉4分承擔敗投，也是本季第3敗。

郭俊麟先發2.1局，被敲6支安打掉4分，其中3分是自責分，因投出頭部觸身球勒令退場。

羅德先發投手石川步主投7局，僅掉2分都是自責分，獲得勝投。陳冠宇接替石川步投1局，沒有被敲安打也沒有失分，送出1次三振。

除了兩位台灣投手上陣，西武的台灣小將吳念庭擔任游擊手打第9棒，3打數沒有安打。1050908

(中央社)