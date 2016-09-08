詐騙政府補貼 陸財政部施鐵腕重罰5企業

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大陸為鼓勵發展新能源汽車，採用補貼政策，不料卻成為不肖廠商鑽漏洞騙取政府補貼經費，為了遏止這種不法行為，財政部官網特別公布了5個典型案例，其中還涉及2家上市公司在騙補案中槍。財政部決定，對惡意騙補情節最嚴重的蘇州吉姆西客車製造公司，取消中央財政補貼資格。

(旺報)