毛逝世40周年《毛澤東經典影集》出版

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《毛澤東經典影集》座談會日前在北京舉行。（圖／澎湃網）

雖然是毛澤東逝世40周年，但為避免思想分歧，預料，大陸不會高調舉辦有關紀念活動。但小型座談會則難免。

為紀念毛澤東逝世40周年，近日，一部由中國畫報協會專家精心採集編輯、全面反映毛澤東生平的大型畫冊《毛澤東經典影集》由人民出版社出版。8月31日，新書出版座談會在北京舉行。

《毛澤東經典影集》由中共中央宣傳部原常務副部長龔心瀚擔任編委會主任，並集結數十位專家學者組成編輯隊伍，共耗時3年8個月艱辛採集精心編輯而成。

編者在毛澤東原身邊工作人員和毛澤東家屬提供的毛澤東生平2萬多幅照片中，精選刊用了四百八十餘幅。畫冊記錄了毛澤東一生各個時期的歷史足跡和光輝形象，其中多幅照片是首次公開發表。

(中時電子報)