《一把青》13項入圍大贏家！導演盼如坎城拿雙女主

天心（左起）、楊謹華及班鐵翔在劇中有精湛演出。（公視提供）

連俞涵（左）及吳慷仁在劇中有著剪不斷、理還亂的情愫。（公視提供）

謝盈萱在《加蓋春光》演出按摩女郎，替庹宗華服務。（公視提供）

李天柱從影30多年，是金鐘常客。（公視提供）

梅芳在《藥笑24小時》中演技充滿層次，笑中帶淚。（公視提供）

雲中岳（左起）、柯素雲及姚以緹在《衣櫃裡的貓》劇中飾演一家人。（公視提供）

邱澤在《滾石愛情故事》的短篇，演技收放自如。（公視提供）

金鐘51開跑！8日宣佈入圍名單，其中戲劇節目以公視《一把青》入圍13項最為亮眼，除了演員獎項開紅盤，囊括男女主角、女配角及新人獎外，技術類部分也橫掃千軍，並打破歷年來金鐘入圍紀錄。在迷你劇集獎項上，公視共有11部戲劇入圍，其中《衣櫃裡的貓》獲9項入圍，其次是《再見女兒》獲7項入圍，成績斐然。

曹瑞原執導改編自白先勇老師作品的文學劇，備受肯定，2003年《孽子》入圍12項奪6項、2013年《孤戀花》入圍13項奪5項，今年則以《一把青》入圍13項。導演曹瑞原說：「這個成績是大家一起辛若得來的。」他期望本屆評審能有魄力，開先例比照坎城影展讓同一部電影的多位女主角同時得獎，楊謹華、連俞涵同時得獎。他也要感謝公視長久以來的支持。唯一的遺憾是男配角獎沒有入圍。

入圍女配角獎的天心開心說：「還好有入圍，不用直播哭給大家看。要看我哭，就等10月8日得獎當天，嘿嘿~」她要感謝《一把青》及所有的鼓勵和掌聲。「這部戲拍了八個月，每個演員、每個幕後人員，我們可是用了洪荒之力，很用力地拍!!!!」

人在香港的楊謹華一接入圍喜訊「異常的興奮」，她說：「謝謝評審！聽到《一把青》入圍這麼多項非常的激動，更感謝評審們對我的肯定！」至於勝算如何？她笑說：「勝算如何不能問我...因為我不是評審...，讓評審去傷腦筋吧！」

連俞涵以新人之姿，雙料入圍女主角與新人獎。她以為自己只有報名新人獎，透過網路直播一聽到自己以女主角入圍「很驚訝」！很感謝曹導及劇組工作同仁的支持。

吳慷仁繼去年以《麻醉風暴》奪下迷你劇集男配角獎後，今年再度入圍，他說：「我要感謝導演、編劇、給我這麼重的戲份，有這麼好的發揮機會，以及整個製作團隊的支持。入圍就是肯定，讓我先暗爽一個月吧。」

《燦爛時光》入圍戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎，導演鄭文堂第一時間看到戲劇獎入圍，大呼「耶！」，在獲知導演與編劇獎項也入圍後說「太太太感動了」，也表示「嗯！已經很開心了」，另外也關心其它獎項問說「演員、技術獎有入圍嗎？」

在迷你劇集部分，梅芳阿姨這次獲終身貢獻獎，另外也入圍迷你劇女主角獎。她飾演《藥笑24小時》裡住鄉下的老媽媽，因為無意間中樂透，引來不孝子女趕回老家爭產，過程荒謬又好笑，播出後收視破1，也打破「公視人生劇展」歷來紀錄。接到通知的第一時間，梅芳正在家中休息，她表示「其實一直以來面對入圍、得獎心情都滿平靜，現在要好好準備，再度踏上金鐘紅毯」。另外她也感謝的導演與其他演員說「這部很完整，他們也都很辛苦，讓大家看了齣好戲。」

以《衣櫃裡的貓》入圍迷你劇集女主角獎的柯素雲表示，接獲入圍消息時，人正在打球，她說，「真的很開心！因為拍這個戲大家都很辛苦，接到電話時都講到都哭了。《衣櫃裡的貓》入圍九項，感謝公共電視給我們大家這個機會！真的很感謝！我現在講到整個雞皮疙瘩都起來了！」電話中她不斷感謝，更特別感謝本劇導演曾英庭。

謝盈萱以《加蓋春光》入圍迷你劇女主角，她在劇中演出性工作者，與影帝庹宗華有多場充滿趣味的精彩對手戲。人在歐洲旅行的她說：「因為人在國外，得知訊息比較慢，但很榮幸能跟這幾位厲害的女演員一起入圍，尤其這陣子合作頻繁的芷瑩，我們已經跟對方聯絡了。入圍很是榮幸，但能夠遇到好團隊好劇本好導演更是開心，謝謝。接下來就是跟著五位美好的女演員們一起經驗一個彼此鼓勵的晚上。再次謝謝！」

以《滾石愛情故事》「最後一次溫柔」篇入圍『迷你劇集－電視電影男主角獎』的邱澤，透過經紀人轉述，這次演出滾石愛情故事特別開心，短短四十分鐘的內容，跟導演和編劇一起塑造角色，能被評審青睞很榮幸。

總計公廣集團入圍97項，其中公視共有33個節目，入圍70獎項；其中，個人獎52項，節目獎18項；本屆金鐘獎共設有36個獎項，公視入圍比例達92%。客家電視台則獲20項入圍；華視則獲7項入圍。

(中時)