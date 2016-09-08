宜蘭雨勢大 氣象局發布豪雨特報

中央氣象局今天晚間8時35分發布豪大雨特報，宜蘭縣列入豪雨特報範圍。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台北市、新北市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆市、花蓮縣及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪處慎防積水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。1050908

(中央社)