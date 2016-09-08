好萊塢女星艾瑪羅勃茲 大膽玩直播、曬美腿

艾瑪羅勃茲（左）全片狂曬美腿，超吸睛。（圖／Catchplay提供）

艾瑪羅勃茲和戴夫法蘭柯在片中挑戰各種瘋狂直播。（圖／Catchplay提供）

在《玩命直播》片中飾演新手直播遊戲玩家的好萊塢女星艾瑪羅勃茲（Emma Robert）s，被「粉絲」要求套上一件價值十萬元的高級洋裝，穿著這件超短裙騎車飆速、走高樓天梯，全片狂曬美腿超吸睛，但艾瑪在訪談中卻搞笑透露美麗洋裝其實是件「加工發熱衣」，她說：「那件洋裝很漂亮但超不保暖，我凌晨在紐約街上邊拍戲邊發抖，劇組為了不讓我受凍，洋裝裡塞滿了加熱墊呢！」

男星戴夫法蘭柯（Dave Franco）飾演另一位玩家，其中最刺激的莫過於街頭矇眼飆車的橋段，從來不會騎機車的戴夫也特地為這一幕練習騎車三個月，他說：「在停車場練習的時候覺得自己是車神，但拍戲來到紐約街頭才發現完全不是這麼回事，而且還有艾瑪在後座，害我壓力超大。」

戴夫還被問到如果加入遊戲想當「玩家」還是「粉絲」，戴夫則毫不猶豫回答：「我是個標準的貓奴，比起出外冒險賺獎金，我還比較想跟貓咪窩在家看電視。」該片9日上映。

(中時)