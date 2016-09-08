景美師大拔河聯隊前進世界盃 首戰奪金

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今年景美師大拔河聯隊遠赴瑞典參加世界盃室外拔河錦標賽，首日為公開賽賽事。（景美女中提供）

拔河比賽常勝軍「景美師大拔河聯隊」再戰世界盃！2016世界盃室外拔河錦標賽今年在瑞典登場，景美師大拔河聯隊於台灣時間8日下午起，參加「U23-女子500kg公開賽」、「女子500kg公開賽」。景美師大拔河聯隊台灣時間9時左右，在首次增加的「U23」組別拿下冠軍，接著將續戰女子500kg公開賽，希望能夠4連霸。

景美師大拔河聯隊18位選手本月5日前往瑞典馬爾摩參加世界盃，這場賽事每2年舉辦1次，中華健兒已連續在2010、2012、2014年女子500kg公開賽都拿下冠軍，而戰況更激烈的錦標賽部分，她們今年也要挑戰500kg組4連霸。

另外，今年世界盃新增「U23」級比賽，開放18至22歲選手參賽，景美師大拔河聯隊也報名參加，希望一舉奪牌。

今晚U23-女子500kg賽事中，景美師大聯隊在預賽僅輸給南非，以第二名之姿擠進四強，擊敗瑞士後，冠亞軍戰又逢勁敵南非，雖先輸一局，但隨後扳成平手，殊死戰第三局，雙方僵持近4分鐘，最後以2：1獲勝，拿下金牌。

世界盃賽事分為公開賽與錦標賽，前者為各國拔河俱樂部皆可參賽，錦標賽則是等級較高、每國只能派1支代表隊參加。結束昨天賽程後，景美師大拔河聯隊今要參加男女混合600kg公開賽，以及女子540kg公開賽，10、11日則是重頭戲錦標賽。

(中時)