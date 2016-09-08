亂象太多! 陸擬修法遏宗教商業化、危害國安
中國大陸開放恢復宗教信仰是近十餘年來的事，由於意識型態鬆綁，致使社會亂象叢生。現在當局已擬定修法，將遏制宗教商業化、利用宗教危害國安等問題放在主要位置。
據中共黨媒《人民日報》消息，大陸國家宗教局已出台《宗教事務條例修訂草案》送審，預計在通過後對境內的宗教活動厲行管制，而若違犯條例將處以刑事責任，不可不謂之慎重。
《草案》內容指出：任何組織或者個人捐資修建宗教活動場所，不享有該宗教活動場所的所有權、使用權，不得從該宗教活動場所獲得經濟收益，禁止投資、承包經營宗教活動場所或者大型露天宗教造像，禁止以宗教名義進行商業宣傳。
《草案》也規範國安問題增加規定：宗教事務管理堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪的原則；任何組織或者個人不得利用宗教進行危害國家安全等的活動，不得宣揚宗教極端主義，不得利用宗教破壞民族團結、分裂國家和進行恐怖活動；涉宗教內容的出版物和互聯網宗教信息服務禁止含有煽動民族仇恨、分裂國家和恐怖活動內容等。
這次修法可能是呼應大習近平在今年四月的宗教工作會議做出的指示，習近平當時強調：中國要堅持由中共領導宗教，自主自辦，堅決抵禦境外利用宗教滲透中國，防範宗教極端思想侵害。
他還強調，宗教問題始終是中共治國「必須處理好的重大問題」、「關係國家安全和祖國統一」。
(中時電子報)
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