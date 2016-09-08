鄭人碩一日三喜 升格做爸爸了！

鄭人碩喜獲麟兒，又雙料入圍金鐘獎。（海鵬提供）

鄭人碩以《川流之島》入圍迷你劇集男主角獎。（取材臉書）

鄭人碩在《紫色大稻埕》演出精湛，入圍男配角獎。（取材臉書）

「金鐘51」8日揭曉入圍名單，從電影跨足戲劇的鄭人碩三喜臨門，他以中視《川流之島》入圍本屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，也以三立《紫色大稻埕》入圍男配角，他也在今天凌晨喜獲麟兒、升格人父！見到兒子出生，鄭人碩開心激動大哭，甚至哭得比兒子還大聲，反而是兒子瞪大雙眼盯著他，畫面有趣。

鄭人碩去年以電影《醉.生夢死》拿下台北電影獎男配角獎，也入圍金馬獎。他過去一年演了兩部電視劇，兩個角色都入圍金鐘獎，「命中率」百分百。他被問入圍感言時表示，「今天是我人生中很特別的日子，感謝詹京霖、葉天倫導演對我的支持與教導，也謝謝這2部戲劇的所有工作伙伴。特別感謝我的恩師虞勘平、張作驥導演和海鵬電影公司的一貫支持。」

他數月前坦承即將身為人父，交往一年多的女友已懷孕，沒想到，就在金鐘獎入圍揭曉前，兒子出生，他升格人父，喜事連發。他因此藉著發表入圍感言時順便宣布：「同時今天，我也升格做爸爸了，感恩這一切⋯。現在我的人生體驗進入另個階段，請大家多多找我拍戲。」三喜臨門讓他獲得許多網友與粉絲的衷心祝福。

有趣的是，以《哇！陳怡君》一起入圍男配角獎的鄒承恩，也將在10月中升格當爸爸，一個新手爸爸、一個準爸爸，為廝殺激烈的男配角獎項帶來了一些喜氣。

(中時)