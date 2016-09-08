當藝術遇上夜市 女性社團1881上海發光

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1881的文創馨生活8日舉行會前記者會。 (記者陳曼儂攝)

1881TPWS(台灣職業女性聯誼會)，連續第三年主辦「文創馨生活」活動，今年將在9月22日至25日於上海思南公館會展中心舉辦，今年的主題為「當藝術遇上夜市」，將推出藝術暢想、職人手作、創意設計，以及表演與影片播放，當然，現場還有台灣夜市一定要有的美食小吃。

1881TPWS會長楊妍蓁表示，這個活動是希望讓更多上海朋友，能瞭解台灣最美的風景，也就是人，以及他們的思想、創意，也希望藉由這個平台，讓更多台灣的設計師們有發揮的舞台。

這的市集主題是「對話」，有多位藝術大師操刀並主講，22日、23日都會舉辦講座，24日則有女生自行車品牌Liv加入活動。

(旺報)