共同社：北韓有疑似準備核子試爆跡象

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日本共同社報導，該社7日獲悉，多名情報部門人士透露，位於北韓東北部豐溪里的核試驗場，本月以來再次顯示出設置觀測儀器等疑似準備核子試爆的跡象。

日美南韓認為北韓可能強行進行第五次核子試爆，並對此保持高度警惕，繼續對北韓動向進行監視。

日本南韓兩國領導人7日在寮國首都永珍會談時表示，就加強包括美國在內的日美南韓反北韓核計畫合作達成了一致。

日本政府人士表示：「鑒於該情況，北韓任何時候進行核子試爆都不足為奇。」

北韓在7月也顯示出同樣跡象，但並未進行核子試爆。有分析認為，或許是北韓料到美國偵察衛星等正對其實施監視，也不能排除此舉旨在試探國際社會反應的可能性。

北韓上次進行核子試爆是在今年1月6日。據情報部門人士等表示，過去的例子顯示北韓在有跡象表明觀測儀器被搬入地下坑道後的兩三周內進行核子試爆。

根據法國國際廣播電台網站，另據報導，日本首相安倍晉三7日與南韓總統朴槿惠在永珍舉行了會談，針對連續發射彈道飛彈的北韓，就加強包括美國在內的日美韓合作達成了一致。

朴槿惠在會談中指出，為應對北韓的威脅，有必要部署美軍最尖端陸基飛彈攔截系統「戰區高空防衛系統」（THAAD）。

韓聯社報導指出，約30分鐘的會談中，雙方嚴厲譴責北韓9月5日發射3枚彈道導彈，確認日韓與日美韓合作應對。

共同社指出，在安全合作領域，似乎是考慮到希望早日締結進一步共享情報所需的「軍事情報保護協定」（GSOMIA），安倍強調「加強日韓、日美韓的防衛合作不可或缺」。

日韓雙方還確認將誠實履行去年年底達成的慰安婦問題日韓共識。圍繞慰安婦問題，安倍在會談中介紹日方舉措稱，已經完成向南韓成立的原慰安婦支援財團出資10億日元（約合人民幣6570萬元）等。他還告知稱，認為日韓共識包括撤走首爾日本大使館前象徵慰安婦問題的少女像，要求韓方為切實履行共識做出努力。

安倍還邀請朴槿惠為出席預計年內召開的日中韓領袖會談而訪問日本，朴槿惠稱「期待能夠再次會晤」，展現了訪日意向。1050908

(中央社)