號稱全球最舒適的沙發 2016新品登台

HIMOLLA亞洲區業務總監Markus Lutz特地來台，為新品體驗會站台，他表示，機能椅與3C結合是一種趨勢。（馮景青攝）

預計年底登台的Easycomfort，內建揚聲器，可以與智慧手機相連播放手機內的音樂。（業者提供）

歐洲最大的沙發製造商Himolla，以人體工學打造零壓力座椅著稱，號稱是全球最舒適的沙發，國內不少政商名流都是該品牌的愛用者。2016新品登台，包括Zerostress、Cosyform、Cumuly、Esycomfort等，今(8)日邀請VIP及媒體搶先體驗。

其中最讓人矚目的是從科隆展完後最新空運來台的Zerostress Plus單椅，它有手動及電動兩款，其中電動部分推出充電式，擺脫了電線的牽絆，給予室內設計師更大的自由，且採用觸控升降腳凳、椅背。

Himolla海灣型視聽沙發則以Cumuly與Easycomfort兩大系列為主，有別於傳統一字型三人座的使用經驗，兩側座位的使用者不須側身斜坐，便能與中間使用者擁有一致性的觀看視線，不僅突破了沙發在空間中的使用性，亦增添空間的層次感。

而新款Easycomfort系列，則在中央座位融入內置揚聲系統，充份體驗家庭娛樂新風貌，中央置物桌板可將3C用品、書籍雜誌隨意置放其上，桌板後推備有專屬杯架與插座，將機能椅與智慧型手機做了充分的結合。

(中時)