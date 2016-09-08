美雷神公司提供波蘭廉價攔截飛彈
雷神公司將提供一個低價的防空攔截飛彈「受天者」(SkyCeptor)，這是由波蘭量身訂做的廉價版愛國者防禦系統。
雷神公司官網說明，「受天者」是新式的先進中距離防空飛彈，可以攔截中短程彈道飛彈、巡弋飛彈的威脅。這是雷神公司接受波蘭委託而設計製造，波蘭已決定購入這型飛彈也希望
能夠授權製造。
雷神公司的防空防禦部門副總裁米區.史蒂芬博士(Dr. Mitch Stevison)說：「由於波蘭需要好的反飛彈防空系統，卻又無力購入較高價的愛國者三型，因此我們特別為他們準備
受天者，以滿足他們的需求。雖然受天者較為低價，但這並不代表性能就比較差。受天者同樣可以與愛國者系統的相陣雷達配合，對抗來襲的無人機、有人機、彈道飛彈和巡弋飛彈。」
波蘭現在是堅定的北約盟國，不過在30年前波蘭屬於東歐共產集團之一，因此境內仍然有許多蘇聯留下來的武器，也包括防空飛彈。波蘭決定在未來五年，將這些已過壽限的蘇式武器全
部汰除，但是汰換武器的預算有限，現階段無法購入完整的愛國者防空系統，因此找上雷神公司洽談有沒有廉價選擇。
另一位雷神公司的防空防禦部門副總裁拉夫.阿卡巴(Ralph Acaba)說：「現在的中近程彈道飛彈非常普及，價格價宜也數量龐大。相形之下攔截彈道飛彈就困難的多，現行的攔截飛彈大
多非常昂貴，因此飛彈防禦的普及化和廉價化是重要的。」
受天者與愛國者三型同樣，並不裝高爆彈道，採用採硬殺碰撞的方式截殺飛彈。因此需要極高的精準度。為了提升攔截成功率，採用一次4枚攔截同一個目標的方式。
在波蘭決定引進後，預計在2年後就會部署，假如一切順利，受天者憑物美價廉的優勢，可能會成為新一代的武器新竉。
(中時電子報)
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