法藍瓷現身G20 成總統床頭小禮

剛落幕的杭州G20峰會，也可見到台灣廠商的身影。法藍瓷杭州分公司的微信公眾號提到，這次黃龍飯店迎接了巴西總統、聯合國秘書長等人，而飯店選擇三組法藍瓷中國雜耍團系列的陶瓷小擺件放在他們的房間裡，作為小禮物送給他們。飯店走廊也以法藍瓷作品裝飾，宣傳中國瓷器魅力。

(旺報)