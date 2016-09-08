太神啦！捕獲野生小豬騎車載成龍逛西門町
成龍日前為新片《機器之血》來台取景，今（8日）更被網友捕捉到「小豬」羅志祥騎機車載著成龍逛西門町，成龍好奇在後座四處張望的逗趣畫面，讓網友看了直呼太神啦，文章也在PTT被推爆。
《機器之血》是成龍首次嘗試科幻題材的電影，片中他飾演的特務為了保護由歐陽娜娜飾演的證人，捲入了一個涉及生命終極奧秘的陰謀，而小豬飾演的角色則在積極探尋這件事背後的真相。
成龍今日更在西門町與小豬拍攝騎車戲，據悉，由於劇組並未封街，所以引起粉絲圍觀，才會有「豬籠」難得同框的照片流出。
(中時電子報)
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