ECB按兵不動 德拉吉暗示再延長QE

我要評比

圖為ECB總裁德拉吉。(美聯社)

儘管通膨依舊太弱，但歐洲央行(ECB)周四開會後仍決議按兵不動，資產購買計畫(QE)規模仍維持於每月800億歐元(900億美元)，並重申必要時會再延長購買計畫的實施期間。ECB總裁德拉吉(Mario Draghi)雖警告經濟前景有下行風險，但未鬆口將延長QE計畫。

ECB決策結果符合外界預期，但德拉吉的談話不若專家預期鴿派，歐元應聲勁揚，從決策結果公布前的1.1285美元跳升至1.1316美元，創3周最高，大漲0.6％。

(工商)