15歲當影帝是僥倖？吳政迪再次入圍金鐘激動大哭

金鐘影帝吳政迪再以《谷風少年》入圍金馬獎。（取材臉書）

21歲的吳政迪，曾是台灣最年輕的金鐘影帝，15歲時便以《情義月光》擊敗許多實力派演員奪講。事隔6年，今年再以客家劇場《谷風少年》入圍男配角，他第一時間接獲消息後淚崩大哭，「這次入圍對我意義非凡，因為當時得獎時是15歲，可能在大眾眼中會覺得這小鬼應該是僥倖，甚至自己都會懷疑自己，這次入圍對我來說是一個肯定，也打破僥倖2字。」

吳政迪表示，第一時間在接到客台的報喜電話時，他馬上淚崩，「一開始是驚嚇，真的沒想到會入圍，很開心，馬上打給家人和好朋友們，帶著哭聲和他們分享喜悅。」他回憶拍《谷風少年》期間，每天出班時，所有工作人員都是抱持同心協力完成作品的感覺，而不是上班，所以大家一起完成這麼一個好的作品真的很感動，「也特別感謝周曉鵬導演對我的教導，在導演身上我學會很多」。

他拍客台戲劇10年，因為本身是客家子弟，所以一直希望有朝一日能以客家電視台、吳政迪身份入圍金鐘獎，「這真的對我來說太棒了。即便入圍了，覺得自己還是有很多進步空間，也恭喜所有的入圍者」。他的師父孫德榮也非常關心他再度入圍，並在微博恭喜他。

(中時)