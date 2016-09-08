駕駛高鐵雙腳爽擺駕駛台 日本司機遭批
網路上出現日本新幹線列車司機於時速200公里高速行駛期間，雙腳抬高置於駕駛台上照片後，列車司機飽受批評。鐵道公司表示，司機稱腳累了，但也說司機將受懲罰。
東海旅客鐵道公司（JR東海）表示，這名29歲司機承認6日駕駛高鐵時，雙腳抬高10秒鐘。
JR東海發言人說：「他跟公司說，腳很累。」
發言人告訴法新社，當時那列從東京開往大阪列車上的320名乘客未面臨任何危險。
發言人又說：「新幹線配備自動控制系統，可掌控速度和列車間距。」
asia one新聞網站報導，JR東海發表聲明稱，這名司機的行為「極度不妥」，承諾會「嚴正」回應，暗示會處罰司機。
社群網站上各類回應紛陳，1名推特用戶說：「我不懂，有必要把照片放上網嗎？」；批評意見則說，「他應該知道，乘客的性命掌握在自己手上」。（譯者：中央社羅苑韶）1050908
(中央社)
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