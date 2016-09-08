巴西僑胞為帕運加油 籲政府照顧弱勢
巴西僑胞歷經一整夜的車程，從聖保羅趕到里約，為參加帕運的中華隊選手打氣，僑胞在比賽現場賣力加油，也呼籲政府要積極照顧弱勢。
2016里約帕運在巴西當地時間7日晚間的開幕典禮後正式展開，楊川輝今天在跳遠男子視障T11級出賽，巴西的僑胞也特別組團到比賽現場為他加油。
僑居巴西31年的中華民國殘障體育運動總會顧問謝國彬表示，這次在巴西的僑胞本著愛台灣的心情，特地到現場為中華隊選手加油。
謝國彬說，這次包括巴西聖保羅台灣同鄉會、台商會、聖保羅歌友會、華僑協會總會巴西分會等組織的46人，於當地時間8日凌晨從聖保羅出發，一路上大家沒辦法好好睡覺，終於在歷經6個小時的車程後，在8日上午6時抵達里約，為的就是親自為中華隊選手加油。
謝國彬提到，巴西僑胞熱情地為中華隊選手加油，也希望能引起政府注意，讓政府能多以行動支持弱勢。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。