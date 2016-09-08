巴西僑胞為帕運加油 籲政府照顧弱勢

巴西僑胞歷經一整夜的車程，從聖保羅趕到里約，為參加帕運的中華隊選手打氣，僑胞在比賽現場賣力加油，也呼籲政府要積極照顧弱勢。

2016里約帕運在巴西當地時間7日晚間的開幕典禮後正式展開，楊川輝今天在跳遠男子視障T11級出賽，巴西的僑胞也特別組團到比賽現場為他加油。

僑居巴西31年的中華民國殘障體育運動總會顧問謝國彬表示，這次在巴西的僑胞本著愛台灣的心情，特地到現場為中華隊選手加油。

謝國彬說，這次包括巴西聖保羅台灣同鄉會、台商會、聖保羅歌友會、華僑協會總會巴西分會等組織的46人，於當地時間8日凌晨從聖保羅出發，一路上大家沒辦法好好睡覺，終於在歷經6個小時的車程後，在8日上午6時抵達里約，為的就是親自為中華隊選手加油。

謝國彬提到，巴西僑胞熱情地為中華隊選手加油，也希望能引起政府注意，讓政府能多以行動支持弱勢。1050908

(中央社)