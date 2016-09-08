「17秒學了2小時」 鬼鬼曝性感熱舞特訓片

鬼鬼近期將發行首張迷你專輯。（圖／中時資料照）

鬼鬼曝光熱舞影片，被讚進步很多。（圖／取材自鬼鬼臉書）

「鬼鬼」吳映潔今年3月宣布和韓國大型經紀公司「CJ E&M」簽約，近期將推出首張迷你專輯，未來發展備受矚目。簽約後，鬼鬼為了全方位發展，經常要飛到韓國接受培訓課程，今（8日）她在臉書曝光一段17秒的熱舞影片，被大讚進步很多。

影片中，鬼鬼身穿輕便黑色T恤、短褲，隨著音樂節奏擺動身體，大秀深蹲甩臀的舞姿，強而有力又不失性感。她透露17秒的舞步，學了兩個小時，還俏皮問粉絲「有厲害一點點嗎？」粉絲看到鬼鬼認真的模樣，紛紛留言替她加油打氣「認真起來真不是蓋的」、「超棒的，相信會越來越強的」。

(中時電子報)