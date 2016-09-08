喜迎第三胎 黃鐙輝：是我的產品無誤

黃鐙輝喜迎第三胎，兒子黃帝寶嘴唇超像他。（萁萁提供）

黃鐙輝看了兒子長相，開心說「是我的產品無誤」。（萁萁提供）

黃鐙輝8日晚間迎接第3胎「黃帝寶」，老婆萁萁晚間進醫院剖腹，兒子黃帝寶重3120公克，目前五官看來是夫妻倆的綜合體，但嘴唇部份跟黃鐙輝如出一徹，果然一發就中的黃鐙輝基因過人。

黃鐙輝和老婆萁萁育有女兒「黃太后」跟兒子「黃上好」，兩人迎接第3胎，萁萁事前非常緊張，她說：「就是生過知道有多痛，所以更害怕！」還嗆黃鐙輝「去吃屎」也別妄想會有第4胎。

萁萁也說想把「好孕」傳給林美秀，「有的人就是想生卻生不出來，我生太后時是不小心，第二胎是自己想要生，第三胎是不想生結果一次就中。美秀姊人很好，我想把我的好孕通通都給她。」

(中時)