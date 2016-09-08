盧學叡「恨過」林宥嘉　當事人回應了！

林宥嘉上Selina主持的節目《別讓身體不開心》。（年代MUCH）

林宥嘉現學現賣示範「翻鍋」，被封「煎蛋小王子」。（年代MUCH）

林宥嘉8日上同門師姊Selina主持的《別讓身體不開心》宣傳新專輯，對於他曾在金鐘獎唱〈我難過〉，引起網友熱議，還因此間接促成5566即將在金鐘獎合體，演唱此神曲，林宥嘉打趣地說：「如果他們能唱〈兜圈〉（林宥嘉的歌）一定很酷。」

談到星光幫盧學叡（小美）日前受訪時坦言「恨過林宥嘉」，林宥嘉說，昨天還收到小美傳來簡訊，表示「媒體下標比較誇張，希望沒有嚇到你」。他還回對方：「沒事，我懂得（愛心符號）」。林宥嘉認為，當時大家年紀小，心裡有壓力，不擅於分享，他支持小美能把事情說出來，「有事就要馬上說，不用再隔7、8年，大家都可以互相幫忙」。

林宥嘉也坦承，「星光幫的封號有點沈重。當歌手真的不容易，自己也努力了好多年，未來也不排斥可以和盧學叡一起主持。沒有什麼不可以。」但提到外景主持可能要吃蛇心，他馬上說「那還是算了」。

完全不會作菜的林宥嘉，錄影前受訪表示：「有點緊張，可能會切到手。」主持人Selina則開玩笑說：「沒關係，能握麥克風就好。」現場林宥嘉不但一邊作菜、還一邊唱台語歌〈家後〉，最後現學現賣示範「翻鍋」，被封「煎蛋小王子」。

(中時)