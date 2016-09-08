詩肯睡眠全台第一家門市開幕 搶攻床寢市場

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詩肯睡眠在台第一家門市在iFG遠雄廣場開幕，搶攻床寢市場。（詩肯提供）

詩肯搶攻床寢市場，於2015年成立的「詩肯睡眠SCAN KOMFORT」品牌，今(8)日於汐止iFG遠雄廣場開幕，這也是詩肯在台灣所開立的第一家寢具獨立門市。

「詩肯睡眠SCAN KOMFORT」，以獨家代理德國F.A.N原裝進口床墊為主力商品，床墊內材採床墊專業AGRO彈簧；具備德國精緻工藝，以價格親民加上專業服務為賣點。此外，以嚴選環保健康的天然素材為製作寢具商品的原料，從枕頭、棉被、床包、床墊等商品一應俱全。

詩肯旗下三品牌：詩肯柚木SCANTEAK、詩肯居家SCAN LIVING及詩肯睡眠SCAN KOMFORT，從家具、居家用品到床寢，更為深廣的開拓居家市場。

(中時)