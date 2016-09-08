美官員：美艦可能近日巡弋黃岩島海域
美國媒體引述不具名美國官員的說法，美國海軍可能在這幾天內巡弋黃岩島附近海域。官員強調，近期衛星照片未顯示中方運載挖泥機與大型平台，但看來像是造島的前置作業。
華爾街日報（WSJ）日前在報導中引述菲律賓官員的說法，菲方聲稱已在黃岩島附近海域看見中國大陸的抽砂船與平底船。不過衛星照顯示，中方船隻並未運載挖泥機等抽砂造陸裝備。
海軍時報（Navy Times）7日引述不具名美國官員的說法，美國海軍這幾天內可能在黃岩島附近海域展開巡弋任務，這是為了展現美國認為那是國際公海的立場，並回應近期偵查的評估結論。
報導指出，美國海軍在南海裁決結果出爐後，已與菲律賓在黃岩島附近展開聯合巡弋任務。美國官員強調，美方已經說明會與菲方在南海聯合巡邏，目前在考慮是否將在黃岩島附近進行任務。
美國官員指出，暫時未有明確證據顯示，中方已準備在黃岩島進行類似南沙島礁的填海造島工程，但美國軍方高階人員高度關切事件發展。
報導引述兩名美國官員的評估，目前還不清楚中方是否已在黃岩島展開類似南沙群島的造島工程，黃岩島衛星照中出現的中國船隻並未運載挖泥機，也未見到負責工程指揮的大型平台。
美國官員還說，中方確實在菲律賓專屬經濟海域範圍內的島礁升高行動態勢，依過去經驗來看，這是北京準備造島的前置作業。
軍事專家認為，中方若於距離美軍駐菲律賓蘇比克灣基地不遠的黃岩島構築軍事工程，未來若有衝突，美軍將面臨高度風險。1050908
(中央社)
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