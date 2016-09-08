林宥嘉談被恨 支持盧學叡說出來

「星光幫」藝人盧學叡日前受訪坦承曾恨過同期的歌手林宥嘉，林宥嘉今天說，支持盧學叡說出來，還透露盧學叡有傳訊息，他回盧學叡沒事。

林宥嘉2007年參加歌唱選秀節目「超級星光大道」，以「星光一班」冠軍畢業，2008年發行首張個人專輯「神秘嘉賓」，退伍後回歸，今年6月推出第5張專輯「今日營業中」。

盧學叡日前接受媒體訪問，坦言曾嫉妒同期的林宥嘉星運順遂，恨過林宥嘉，曾長達4年不和林宥嘉聯絡，甚至不想聽林宥嘉的歌。

林宥嘉今天參加藝人Selina（任家萱）主持的節目「別讓身體不開心」，坦言當時大家年紀小，心裡有壓力，不善於分享，支持盧學叡說出來，畢竟過那麼久了，以後也會多幫忙。

林宥嘉坦承「星光幫的封號有點沉重」，當歌手真的不容易，他也努力好多年。盧學叡後來有傳訊息給他，提到媒體下標較誇張，希望沒嚇到，他回「沒事，我懂得」。

至於節目錄影要做菜，林宥嘉直呼有些緊張，可能會切到手，Selina開玩笑說，「沒關係，能握麥克風就好。」現場林宥嘉不僅邊做菜，還邊唱台語歌「家後」，最後現學現賣示範翻鍋，被封為「煎蛋小王子」。1050908

(中央社)