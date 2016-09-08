歐洲央行下修明後年經濟成長預估

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歐洲央行今天略微下修2017年經濟成長和通貨膨脹預估，同時預測歐洲央行雖祭出非常刺激措施，2018年底前物價增幅仍將低於歐銀目標。

路透社報導，歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）表示，歐洲央行調降2017年經濟成長預估至1.6%，較今年6月預估的1.7%略為下修，以反映英國脫歐預期衝擊在內的風險。

法新社報導，歐洲央行今天略為調高2016年經濟成長預估，自前估的1.6%，上修至1.7%。

同時歐洲央行也下修2017、2018年經濟成長預估，雙雙自原估的1.7%，降至1.6%。

歐洲央行預估通膨大致持平，2016年通膨預估0.2%，2017年預估1.2%，2018年預估1.6%。

通膨已經低於歐洲央行目標超過3年，在經濟成長維持疲軟，失業率盤旋10%等因素影響下，未來幾年通膨恐難達標。

德拉吉表示，歐洲央行目前正在研究可能如何調整資產收購計畫。

歐洲央行稍早決議利率按兵不動，並維持每月資產收購規模800億歐元不變。

外界普遍預期歐洲央行延長明年3月到期的資產收購計畫至3月以後。歐洲央行也可能必須調整收購條件，以避免發生沒有資產可以收購的情況。

德拉吉表示，歐銀決策官員已經決定諮詢內部不同單位，以研擬可能的修正。1050908

(中央社)