歐盟催促啟動脫歐談判 英相不急回應
歐洲理事會主席圖斯克今天拜訪英國首相梅伊，呼籲英國盡快啟動脫離歐盟談判，並稱這符合大家的利益，但梅伊未積極回應，仍堅持今年底前不展開談判。
圖斯克（Donald Tusk）今天與梅伊在首相府舉行早餐會，兩人就英國6月23日公投決定脫歐後，英國與27個歐盟會員國未來的關係、貿易、移民等問題進行討論。
圖斯克告訴梅伊，27個歐盟會員國都希望英國盡快啟動里斯本條約第50條，展開脫歐談判，「現在球就在你這邊了，我了解這並不容易，但是我仍然希望你作好準備，盡快展開談判」。
他說，「我深信我們最終將會建立一個密切的關係」。
儘管外界的壓力升高，梅伊已表示在舉行脫歐談判前不會透露細節。她的發言人今天也重申，不會在今年底前展開脫歐談判。
一旦英國啟動里斯本條約第50條，談判預估將進行約2年。首相府發言人表示，在脫歐過程中梅伊不會持續發表意見，必須等到英國做好準備才會做最後決定。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。