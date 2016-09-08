歐盟催促啟動脫歐談判 英相不急回應

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歐洲理事會主席圖斯克今天拜訪英國首相梅伊，呼籲英國盡快啟動脫離歐盟談判，並稱這符合大家的利益，但梅伊未積極回應，仍堅持今年底前不展開談判。

圖斯克（Donald Tusk）今天與梅伊在首相府舉行早餐會，兩人就英國6月23日公投決定脫歐後，英國與27個歐盟會員國未來的關係、貿易、移民等問題進行討論。

圖斯克告訴梅伊，27個歐盟會員國都希望英國盡快啟動里斯本條約第50條，展開脫歐談判，「現在球就在你這邊了，我了解這並不容易，但是我仍然希望你作好準備，盡快展開談判」。

他說，「我深信我們最終將會建立一個密切的關係」。

儘管外界的壓力升高，梅伊已表示在舉行脫歐談判前不會透露細節。她的發言人今天也重申，不會在今年底前展開脫歐談判。

一旦英國啟動里斯本條約第50條，談判預估將進行約2年。首相府發言人表示，在脫歐過程中梅伊不會持續發表意見，必須等到英國做好準備才會做最後決定。1050908

(中央社)