機上雜誌涉種族偏見惹議 陸國航急撤

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中國國際航空機上雜誌警告遊客，前往倫敦的少數族裔聚居區要小心，涉及種族歧視，引發不滿抨擊後，中國國航緊急撤回機上雜誌。大陸當局今天也表示，反對所有種族歧視。

根據路透社看到的文章內容照片，中國國航機上刊物「中國之翼」在提供前往倫敦遊客建議的文中寫到：「進入印巴聚居區和黑人聚居區，需小心防範。」這項刊載在9月號的建議，引發網路批評聲浪。

中國國航表示，已經撤回機上所有的雜誌，並要求雜誌發行者「謹記教訓，避免（將來）再犯。」

中國國航發表聲明說，機上刊物不代表其觀點。

大陸外交部發言人華春瑩在每日例行計者會上表示，她留意到中國國航對這篇文章已經做出初步回應，「我們希望中國國航透過調查，妥善處理這個問題」。

「我們持續提倡和支持種族平等，反對所有形式的種族歧視。」

中國國航在致路透聲明稿中表示：「（雜誌）發行公司已為『用詞不當』造成傷害，向中國國航致歉。」（譯者：中央社劉淑琴）1050908

(中央社)