救觀光 吳敦義：不能光靠國旅

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來台陸客縮水，影響觀光業生計，業者將串連北上遊行，前副總統吳敦義今晚說，振興觀光不能光靠國旅，一定要發展和平穩定的兩岸關係與友善的國際關係，才能把觀光業推向高峰。

吳敦義晚間南下高雄出席工商建研會南區理事長交接典禮受訪時，做以上表示。

吳敦義與國民黨主席洪秀柱不約而同到場，兩人同席但不同台，吳敦義致詞後先行離去，洪秀柱則全程參加交接典禮並與歷屆會長舉杯合影，還留下來參加晚宴並逐桌敬酒向與會人士致意。

面對媒體追問對行政院長林全所提振興觀光方案有何看法，曾任行政院長的吳敦義表示，觀光產業一定要讓台灣各種建設包括以前人家誇獎我們台灣最美的風景是人，這種條件一定要把它做到更充實。

他說，首先要有一個友善環境，包括對日本、韓國、美國、歐洲、東南亞，當然中國大陸也是非常重要的重點，一定要和平穩定發展兩岸關係與友善的國際關係，讓台灣有美景、美食、美德，如此才能把觀光事業推向高峰。

媒體追問林全提出包括獎勵公務機關使用國民旅遊卡辦理在台團體旅遊，交通部補助社區社團或公司行號舉辦團體旅遊，並提供觀光產業稅捐減免，協助產業紓困，拯救觀光產業效益如何？

吳敦義認為，光是國民旅遊卡畢竟不能完全取代境外的觀光旅客所能達成的購物與各種旅遊消費。1050908

(中央社)