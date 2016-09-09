政院：300億是改善觀光優惠貸款

行政院8日晚宣布提供產業紓困作法包括觀光產業300億優惠貸款一事，行政院發言人童振源夜間發布澄清新聞稿表示，這300億元非作為陸客減少觀光業者「紓困」之用，而是獎勵觀光產業升級之用。

童振源表示，300億元優惠貸款是指觀光業者可以依據國發會「中長期資金運用機制」中的「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」申請貸款，可享有優惠利率補貼，改善軟硬體設施、建置優質旅遊環境以提昇旅遊品質，並非針對陸客來台減少，提撥300億做為觀光業者紓困之用。

這項貸款要點103年9月即推出，是觀光局為配合「經濟動能推升方案」而規劃，協助觀光業全面提升旅遊品質，改善軟硬體設施，促進觀光事業發展之用，財源是國發會的中長期資金。凡觀光旅館業、旅館業、觀光遊樂業者，因購置機器設備、土地、營業場所及資本性修繕等支出所需資金；辦理資訊化所需軟硬體資金；觀光旅行業於企業經營時，必要之營運周轉金等範圍都可適用。

這項優惠貸款期限最長不逾15年，但營運周轉金最長不逾5年，觀光旅館業觀光遊樂業、旅館業融資總額度最高不逾3億元，旅行業最高不逾6千萬元；但營運周轉金旅館業、觀光旅館業、觀光遊樂業不得仭5千萬元，綜合旅行業不逾5百萬元。

貸款利率則依中長期資金運用利率，加承辦銀行加碼機動計息，銀行加碼以不逾1.65％為限。銀行承作這項貸款時，必要可移送中小企業信保基金提供八成信用保證。

(工商)