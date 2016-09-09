網路上徵友啟事鬧大拍電影 本尊耍大牌點名：「不要艾希頓庫奇」

柴克艾弗隆（左）和亞當迪凡在片中將為尋找「婚禮伴侶」做出瘋狂行徑。（圖／福斯提供）

美國有一對「史丹兄弟」原本只是單純上網找婚禮伴侶把徵友啟事大剌剌地放上全國最大的免費廣告刊登網Craigslist，沒想到迅速傳遍各地，還受到媒體爭相採訪，他們上節目時原本只是開玩笑假設這件事會被拍成電影，更明文規定不準讓艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）演出他們兄弟倆任何一人，結果被福斯影片相中拍成《婚禮玩很大》，不過他們如願排除艾希頓，找來濃顏帥哥柴克艾弗隆（Zac Efron）和喜劇演員亞當迪凡（Adam DeVine）搭擋。

個頭不高的２位明星碰到「高人一等」的兄弟本尊，亞當笑稱他跟柴克根本就是小精靈版的麥克與戴夫，但本尊們也謙稱說沒有柴克和亞當帥。本尊聊到沒想到一份婚禮爭友會造成網友瘋傳而變成舉國皆知的活動，還到Today節目上與Matt Lauer 討論，以及在CNN上與名主播安德森庫柏分享這創意的約會方式。「這一切似乎更能幫助我們達到目的，」麥克說道。「我們發現人們都在關注我們，這也是我們一生中第一次發光發熱。接下來的一個月內，我們卯足了勁地在約會，不曾間斷。」

翻拍成的電影《婚禮玩很大》將在９日上映，由《惡鄰纏身》編劇的改編，要把他們最瘋癲、最鬧的徵妹赴婚禮的爆笑過程搬上大銀幕，笑翻全球影迷，昨首度公開拍攝幕後花絮，本尊更與扮演他們兄弟倆的柴克艾弗隆及亞當迪凡面對面對談https://youtu.be/Z2M1BePQCrA 。

(中時)