法廣：iPhone7面世，蘋果手機江郎才盡

蘋果公司今天舉行新iPhone手機發表會，盛況已不如往昔，再也沒有蘋果迷欣喜若狂，也沒有媒體追捧影視明星般極盡八卦之能事，原因在於iPhone7沒有蘋果原創別家所不具備的新技術。

根據法國國際廣播電台網站，蘋果手機似乎江郎才盡，雖然仍處於手機行業的領先地位，但失掉了明顯的優勢。

iPhone7除了機殼增加一種顏色外，重新設計了Home鍵，可以感應壓力強度，提供震盪式回饋。iPhone7具有防水和防塵功能，可以浸泡在一公尺深的水中半個小時。iPhone7 Plus則配置了兩個照相鏡頭，一個是廣角、一個望遠。其實這是任何設計人員都可以想得出來、是任何品牌的手機都可以做得到的改進。

蘋果手機誕生於2007年。iPhone7面世，讓蘋果手機在誕生的第九年走到了十字路口：要麼有革命性的技術突破，讓手機進入一個新的世代；要麼就像汽車每隔幾年換一換車尾燈的設計、加一點電腦控制的功能那樣，滿足於迎合消費者心理的商業噱頭，從而在眾多的手機品牌中淪入平凡，在競爭中走向衰落。

許多消費者不看好iPhone7，蘋果股票也遭到了機構拋棄。iPhone7發布會後，蘋果股價短線上漲後又回落，原因是iPhone7缺少革命性顛覆。

據CNBC電視援引的數據顯示，各類機構投資者在第二季度紛紛拋售蘋果股票，蘋果股票持有率下降幅度超過了任何一支主要股票。華爾街日報報導：在蘋果下一個會計年度，分析師預測銷售額僅增長5%，這是iPhone7推出，蘋果首次面臨如此低迷的市場前景。

蘋果的最大的競爭者是三星。搶在蘋果iPhone 7之前上市的三星Note 7手機，目前全球售出250萬支。市場調查機構Gartner發布手機市場調查，三星全球佔率為23%，蘋果僅15%。在過去九個月，iPhone的銷售額同比下降了9%。iPhone的銷售占蘋果公司總收入的60%以上，iPhone的衰落就是蘋果公司的衰落。

據稱，蘋果明年將開發帶有OLED顯示器和玻璃框架的新功能iPhone，仍是如同汽車換換車尾燈設計而已。不過，在美國，汽車已開始翻天覆地的革命，無人車正式上路載客了，江郎才盡的蘋果手機離革命性技術突破卻是很遙遠。1050908

(中央社)