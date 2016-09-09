段宜康嗆新政府官員：愛當官反改革 抓來祭旗！
年金改革委員會8日下午首度召開，3小時的會議口角不斷，民進黨立委段宜康在臉書po文點名退輔會主委李翔宙、國防部副部長李喜明愛當官又反改革，更憤怒說：「我們為什麼還要容忍他們？為什麼還要讓他們當首長？」
段宜康不滿說，這種會議，不開也罷。反對改革的人，在一次又一次會議中的杯葛、拖延，根本就是折磨大家。他還說今天更離譜了，連政府的代表都倒戈！
段宜康指出，就算我們願意忍受20場鬧劇般的年金改革會議，接下來還得忍受好幾場的巡迴説明會和年金國是會議。「然後呢？等好不好容易盼到法案送進立法院（如果我能咬牙活到那個時候），你以為反對改革的人和國民黨，不會要求再開個幾十場公聽會嗎？」
段宜康表示，改革不是相親，不必溫柔婉約，也不必謙和有禮；就是要大刀闊斧，就是要霹靂手段。他怒嗆：「先把這些不開眼的保守官員抓來祭旗吧！」
(集團連線報導)
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