李清志：能震撼人心靈的建築才是好建築

李清志（右二）受台中市建築經營協會理事長劉明宗（左三）之邀，為大師講座開講。（圖／曾麗芳）

身為建築研究者，實踐大學空間設計系專任副教授李清志多年旅遊、探訪經驗，深深感受到建築對人們的心靈有極大影響。只可惜，近幾年來，大眾較強調所謂的永續建築、綠建築以及建築工程的技術面，鮮少談到建築對於心靈的影響。李清志認為，建築強烈影響人的心靈，「能震撼人心靈的建築，才是好建築」！

李清志受台中市建經協會之邀，昨（8）日在大師講座上暢談「靈魂的場所：一個人的獨處空間讀本」，分享他多年來的旅行紀錄，帶領數百名建築業者感受世界頂尖的心靈建築，一起感受安靜的美學。

李清志表示，安靜的美學，很多人不懂極簡的設計、不懂留白的意境。就像人們無法忍受孤獨、一個人的獨處空間，「人若失去孤獨的能力、不敢面對孤獨，只是不斷追求各種物慾，將是一件很可怕的事情。」李清志說，他很喜歡早上到某家咖啡館、安靜地喝咖啡，「咖啡館是我的修道院」。

「我也經常到墓園散步，墓園，是面對死亡的地方，但巴黎墓園卻充滿藝術性，就像戶外美術館」。李清志說，他在旅行中尋找影響心靈的建築空間，在這些建築空間中體會孤獨的滋味，他精選了全球33所淨化人心的經典建築，這些「可以一個人享受的場域」，引領人閱讀、漫步、沉思，面對人生真正的課題。

台中國家歌劇院已落成啟用，李清志說，這對日本建築大師伊東豊雄來說，是一個新的里程碑，「就連日本建築評論家都說，在日本也蓋不出如此前衛的建築，代表台灣有活力」。

他強調，國家歌劇院是「建築的藝術作品」，營運結合餐飲、藝文，民眾到國家歌劇院不僅可以聽歌劇，也能吃飯、喝咖啡，「歌劇院將是台中重要的客廳」，讓民眾可以更親民的接近藝術，這也是好事一件。

(工商)