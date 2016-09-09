MLB》挑戰大聯盟 前NFL提波跨出第一步
大都會隊與前美式足球四分衛提波簽下一紙小聯盟合約，讓他跨出挑戰大聯盟的第一步。而他馬上就要展開職棒生涯，加入大都會隊在佛羅里達州的「教育聯盟」，時間是9月18日至10月8日。
大都會隊總經理艾爾德生和球團合夥人威爾朋促成這次簽約，艾爾德生強調，雖然這件事本身像是戲劇、小說情節，但簽下提波並不是為了噱頭或行銷策略，立足點仍是棒球。因為提波展現了一個運動員的天賦，尤其在他這個年齡還能執著於某件事，球團對他感到好奇，也願意提供一個機會。
提波在大學時期相當活躍，曾幫助學校奪得美式足球全國冠軍。2010-15年間他先後加盟NFL丹佛野馬、紐約噴射機、新英格蘭愛國者、費城老鷹等隊，但職業生涯並不順遂。2013年起他也幫ESPN分析大學美式足球，並擔任播報員。
只不過提波從2005年讀高中起就不曾打過棒球，結束美式足球生涯後，也只是和前大聯盟球員一起練球，隨後便於8月31日在大聯盟28支球隊的球探面前公開測試2小時，項目包括傳球、打擊、短跑，還曾轟出一支430呎的大號全壘打。
雖然提波已高齡29歲，且沒受過完整的棒球訓練，但他還是想挑戰大聯盟。如今大都會也給了他一個機會，助他站上起跑點，接下來就看他自己有沒有辦法圓夢了。
(中時電子報)
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