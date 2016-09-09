川普讚美蒲亭 希拉蕊直斥好可怕不愛國

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓今天在臨時召開的記者會表示，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）近來對俄羅斯總統蒲亭的讚美「好可怕」、「不愛國」。

希拉蕊（Hillary Clinton）也表示，獵殺伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）是美國的當務之急，並堅稱川普沒有擊敗伊斯蘭國的計畫。

她也抨擊川普暗示做為總統候選人從國安情資簡報聽到的事情。

國家廣播公司（NBC）昨天晚間舉行「三軍統帥論壇」訪談，先後訪問希拉蕊和川普，兩人雖王不見王，但仍在同一個節目上隔空交火，互控對方沒資格擔任三軍統帥。

後上場的川普，在主持人詢問下馬上表示，他聽取政府部門提供的國安情資簡報後非常震驚，因為美國總統歐巴馬及他的團隊所做的決定，都和這些了不起的國安專家所建議的相反，更別說希拉蕊及國務卿凱瑞他們主導的國務院給美國外交事務帶來的災難。

川普表示，蒲亭（Vladimir Putin）是個「十足的領袖」。這場電視訪談中，川普和希拉蕊分別就國家安全和軍事背景接受嚴格詢問。

川普從不掩飾他對蒲亭的推崇；而蒲亭去年也盛讚川普這位商業巨擘「十分傑出」。

川普說，蒲亭「很強勢的掌控整個國家」。

「體系很不一樣，我正好不欣賞這套體系。但在這個體系之中，他絕對是領袖，遠比我們的總統還是個領袖。」

川普開口前，希拉蕊也被問到維安問題，也面對了持續延燒、讓她白宮之路蒙上陰影的電郵醜聞相關問題。

國家廣播公司（NBC）主持人勞爾（Matt Lauer）問，希拉蕊出任國務卿期間利用私人伺服器處理政府電郵，為何不構成她「失格」的條件。

希拉蕊回說：「有私人帳戶是個錯誤。我絕對不會再犯。我不會找藉口。」她也強調，她當時處理機密資訊上，並無不妥之處。1050909

(中央社)