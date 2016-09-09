視障跳遠楊川輝 里約帕運獎牌擦身過
中華隊視障跳遠選手楊川輝今天在里約帕運曾靠6公尺10成績保持在前3名，最後一跳他雖跳出6公尺12成績，可惜未能超越其他3位選手，最終排名第4，與獎牌擦身而過。
2016里約帕運在巴西當地時間7日晚間的開幕典禮後正式展開，楊川輝今天在跳遠男子視障T11級出賽，在場邊僑胞及加油團的打氣聲中，他展現出絕佳的拚戰氣勢。
楊川輝在今天比賽的第1跳跳出5公尺81，第2跳一口氣突破6公尺大關，達到6公尺10的成績，這一跳讓他躋身前3名之列。
楊川輝第3跳跳出5公尺78，第4跳雖跳出5公尺99，但第5跳僅跳出5公尺06，在被其他選手「超車」的情況下，他爭取獎牌的機會只剩下最後1次。
最後一跳楊川輝跳出6公尺12，是他這次賽事的最佳成績，可惜仍無法超越排名在前的選手，最終名列第4，未能收下獎牌。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。