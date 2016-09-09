視障跳遠楊川輝 里約帕運獎牌擦身過

中華隊視障跳遠選手楊川輝8日在里約帕運曾靠6公尺10成績保持在前3名，最後一跳雖跳出6公尺12成績，可惜未能超越其他3位選手，最終排名第4，與獎牌擦身而過。中央社記者張新偉里約攝 105年9月8日

中華隊視障跳遠選手楊川輝今天在里約帕運曾靠6公尺10成績保持在前3名，最後一跳他雖跳出6公尺12成績，可惜未能超越其他3位選手，最終排名第4，與獎牌擦身而過。

2016里約帕運在巴西當地時間7日晚間的開幕典禮後正式展開，楊川輝今天在跳遠男子視障T11級出賽，在場邊僑胞及加油團的打氣聲中，他展現出絕佳的拚戰氣勢。

楊川輝在今天比賽的第1跳跳出5公尺81，第2跳一口氣突破6公尺大關，達到6公尺10的成績，這一跳讓他躋身前3名之列。

楊川輝第3跳跳出5公尺78，第4跳雖跳出5公尺99，但第5跳僅跳出5公尺06，在被其他選手「超車」的情況下，他爭取獎牌的機會只剩下最後1次。

最後一跳楊川輝跳出6公尺12，是他這次賽事的最佳成績，可惜仍無法超越排名在前的選手，最終名列第4，未能收下獎牌。1050908

(中央社)