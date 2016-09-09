美德州高中傳槍響 女學生射女學生1死

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阿爾派恩高中槍擊案發生後，學生撤離，警方並封鎖現場。(圖片取自nydailynews)

美國德州的一所高中在當地時間週四（8日）上午爆發槍擊案，有一名女學生中槍受傷，動手開槍的女學生則舉槍自殺，造成1死。

周四（８日）上午近8時德州西部阿爾派恩高中（Alpine High School）傳出槍響，槍擊發生於學校浴室，一名女學生於中彈後，跑到戶外攔車求救，而一警員誤遭同僚射傷。

阿爾派恩高中是當地唯一的一所高中，位於阿爾派恩（Alpine）市，兩週前才剛開學，該所學校擁有280名學生，案發後，已被封鎖。阿爾派恩市警察署表示，該市所有學校都暫時關閉。

(中時電子報)