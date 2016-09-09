暌違25年 廣島最快今天央聯封王

如果廣島今年奪得日本職棒總冠軍，將是41歲的黑田博樹職棒生涯最完美的句點。（美聯社資料照）

暌違25年，日本職棒廣島鯉魚隊最快今天（9日）就可登上中央聯盟冠軍，上次封王已是1991年的事，但那年在「日本一」系列賽輸給洋聯冠軍西武獅隊。

今天央聯只有讀賣巨人、養樂多一場比賽，如果巨人輸了，廣島的魔術數字M1也會歸零，算是「非自力封王」。比較理想的狀況自然是明天（10日）起和巨人隊在東京巨蛋的2連戰，廣島藉著擊敗巨人而「自力封王」。

如果想等回廣島主場再封王，問題是下次回廣島馬自達球場已是15日，以廣島隊的近況而言，不太可能吞下4連敗。

今年廣島投打俱佳，先發投手以野村祐輔、洋投強森表現最佳，都拿下14勝。野手如年輕的鈴木誠也才22歲，是全隊的打擊王、全壘打王，如果他能保持水準，和野村祐輔都會是2020年東京奧運日本隊的主力。

兩位老將也不容忽視，一位是前大聯盟投手黑田博樹，他拿下8勝雖非最多，卻是隊上的精神指標。另一位是39歲的新井貴浩，今年球季完成生涯2000安，目前是央聯打點王。有黑田、新井兩老坐鎮廣島，對於安定軍心非常有幫助。

(中時電子報)