宜蘭五結民宅火警 警義消撲滅火勢

宜蘭縣五結鄉一棟透天厝發生火警，警義消冒險撲滅火勢。（李忠一攝）

火警在0時49分控制，1時23分撲滅。（李忠一攝）

透天厝火勢控制後，但透天厝後方的倉庫仍在悶燒，警義消趕緊灑水避免火勢延燒。（李忠一攝）

宜蘭縣消防局在昨（8日）深夜11時59分獲報，在五結鄉大眾路一棟2層樓透天厝發生火警，派遣五結、羅東、馬賽分隊救災人車前往現場搶救，在現場數十名警義消的灌救下，火勢在今天凌晨0時49分獲得控制，1時23分撲滅，無人員傷亡，確切起火原因仍待進一步調查。

(中時)