里約帕運》差8公分 楊川輝與銅牌擦身而過
第15屆里約帕運第2天各項競賽正式展開，台灣視障選手楊川輝在男子跳遠T11級登場。他在6次試跳中一度保持在前3名，可惜其他國家選手後來加足馬力超越他，最後他以6公尺12拿到第4名，但與第3名烏克蘭選手卡提謝夫的6公尺20只差8公分。
楊川輝曾參加2014年仁川帕運（殘障亞運）並奪得100公尺金牌，由於短跑衝刺的速度不錯，跳遠也是他的強項。他曾透露自己的最佳紀錄是6公尺30，可惜這次里約帕運沒能跳出水準，不然應可奪下一面銅牌。
男子跳遠T11級金牌是地主巴西選手柯斯塔，成績6公尺52；銀牌美國選手吉利特，成績6公尺44；銅牌烏克蘭的卡提謝夫，成績6公尺20。
楊川輝還有一個項目，即男子100公尺T11級，預定台灣時間10日登場。
(中時電子報)
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