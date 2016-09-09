瑪丹娜與前夫和解 同意兒子留英陪老爸
美國流行樂壇天后瑪丹娜與前夫蓋瑞奇已就16歲兒子的監護權爭端達成和解，一度互不相讓的兩人同意讓孩子繼續留在英國，與擔任導演的父親在一起，但娜姐顯然對此事感觸很深。
這對離婚夫妻為了兒子羅科（Rocco）在紐約法院對簿公堂，法院發言人查芬（Lucian Chalfen）今天告訴法新社：「他們的監護權案已經解決。」
「時人」雜誌（People）報導，蓋瑞奇（Guy Ritchie）的律師布朗斯坦（Peter Bronstein）表示，雙方昨天就兒子的監護權達成協議，同意讓羅科留在英國和父親同住。
瑪丹娜（Madonna）原本力爭兒子到美國與她同住。對於此案結果，她在Instagram貼出自己的照片，穿了件黑色兜帽上衣，上面以紅筆寫著「潑婦」（bitch），稍後又貼出相同照片，但上面的紅字變成了「女王」（queen）。
她留言說，當媽的人，有時得潑辣，有時得被當成女王，顯然在經歷此事後感觸甚深。
蓋瑞奇與瑪丹娜結婚8年後，於2008年離婚，他們為了爭奪兒子的監護權，已經角力數月。羅科去年12月赴英造訪父親後就留在倫敦，瑪丹娜希望他回紐約與自己同住。1050909
(中央社)
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